جدة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واساستضاف معرض جدة الدولي للكتاب خلال فعالياته أطفال مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة ، حيث نهلوا من مختلف علومه وأبحروا في شتى المعارف التي تقدمها الكتب المعروضة من 400 دار نشر محلية وعربية وعالمية ، مستمتعين بالعديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية.وتعرف زوار المعرض على انتاج هؤلاء الأطفال واسهامهم في تنمية المجتمع ، وتحقيقهم العديد من الجوائز والإنجازات ومشاركة الوطن في كافة الفعاليات والمناسبات العامة والخاصة.يذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة ، جرى افتتاحه عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - ، ويتربع على مساحة 90.000، ويقدم العديد من الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية للأطفال المعوقين ، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية.// انتهى //19:03ت م0082