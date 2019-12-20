الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسزفت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف" 38 عريساً وعروسة خلال حفل الزواج الجماعي الذي أقيم مؤخراً برعاية معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وحضره نيابةً عنه وكيل الوزارة سليمان بن عبدالعزيز الزبن.وشهد الاحتفال جمع من أصحاب السمو والمعالي و رجال الأعمال.من جهة أخرى اختتمت مساء اليوم البطولة الخليجية لكرة الهدف التي نظمتها جمعية "كفيف" لجمعيات الإعاقة البصرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //19:04ت م0083