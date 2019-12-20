تبوك 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واساطلقت جمعية البر الخيرية بمركز بئر بن هرماس التابع لمنطقة تبوك أول أمس, مباردة " كسوة الشتاء"، أحد مبادرات الجمعية الموسمية لسد احتياجات الأسر المسجلة بالجمعية , بحضور رئيس المركز تركي بن سلطان آل سلطان ومدير شرطة المركز المقدم محمد العنزي.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ سالم عودة شلهوب أن مبادرة كسوة الشتاء هدفت إلى تخفيف العبء على الأسر المستفيدة ومساعدتهم على اقتناء المستلزمات التي يحتاجونها في فصل الشتاء, مشيراً إلى أن المبادرة شملت توزيع بطانيات وملابس ودفايات وبطاقات إغاثية وغيرها من لوازم الشتاء بقيمة إجمالية وصلت إلى 300 ألف ريال, استفاد منها 300 أسرة من الأسر المسجلة بالجمعية.وأكد الشلهوب أن مبادرة "كسوة الشتاء" تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي, إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية, مبيناً أن الجمعية تتواصل مع الجميع من محبي الخير وتستقبل ما تجود به أنفسهم لدعم المستفيدين في أعمالها الخيرية والإنسانية.// انتهى //19:27ت م0084