الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخراً, جلسته الـ(110) برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وناقش المجلس عدة لوائح مرتبطة بالعملية التدريبية والإدارية في المؤسسة، وعدد من آليات الدعم للأنشطة التقنية المرتبطة بمتدربي المنشآت التدريبية, بالإضافة إلى استعراض التقارير الخاصة بتطوير وتنمية الموارد البشرية.وتضمن الاجتماع طرح عدد من الموضوعات التي تستهدف تطوير منظومة التدريب التقني والمهني بما يتوائم مع رؤية 2030 والمتغيرات الحديثة في سوق العمل.// انتهى //19:38ت م0089