أبوجا 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسلقي 12 شخصًا مصرعهم في اشتباكات نشبت بين مجموعتين عرقيتين بمحافظة كروس ريفر جنوب نيجيريا.وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم، أن الاشتباكات اندلعت بين عرقيتي إبوب وأوسموتنغ في منطقة أبي التابعة لمحافظة كروس ريفر، مؤكدة أن هذه الأحداثتسببت في مقتل 12 شخصًا وإصابة 18 آخرين، إلى جانب إضرام النيران في عدد كبير من المنازل ونزوح آلاف السكان من منازلهم هربًا من تجدد الاشتباكات أو وقوع أعمال انتقامية قد تودي بحياتهم.// انتهى //19:44ت م0090