عام / وزارة الصحة الأردنية تسجل 7 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير
الجمعة 1441/4/23 هـ الموافق 2019/12/20 م واس
عمّان 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل حالة الوفاة السابعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير "اتش ون إن ون" ، مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 276 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر ، إن الحكومة قامت بتخفيض أسعار مطعوم أنفلونزا الخنازير إلى النصف؛ إذ كان يبلغ سعر المطعوم قبل تخفيضه 11 دينارا أردنيا ليصل إلى خمسة دنانير ونصف بعد القرار ، لافتا النظر إلى أن الوزارة قامت بشراء 320 ألف حبة "تام فلو" المضاد للأنفلونزا، وتوزيعها مجانا على المصابين.
// انتهى//
20:32ت م
0093