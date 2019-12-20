بيروت 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واساستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي ألبرت سرحان في بيروت اليوم، قائد قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول.وتم خلال اللقاء البحث في أهمية تعزيز البنية التحتية الأمنية على طول الخط الأزرق في الجنوب والمهام التي تقوم بها قوة "اليونيفل"، في إطار الحفاظ على الاستقرار في نطاق عملها.// انتهى //20:46ت م0094