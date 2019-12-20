القاهرة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيًا اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن بحث علاقات التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد الافريقي في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد.وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تبذلها مصر للتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مشدداً على أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك التحديات، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية.من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي رغبة المجلس في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، مشيداً بجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وبالتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.// انتهى //21:29ت م0098