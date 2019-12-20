الرباط 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج ولد الشيخ أحمد الذي يزور المغرب حاليًا.وأكد الوزير المغربي في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات القوية بين البلدين والتباحث حول التحديات التي تواجهها المنطقة باعتبار المغرب وموريتانيا فاعلين مهمين للأمن والاستقرار والتنمية في غرب وشمال أفريقيا.من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، أنه تطرق مع نظيره المغربي لعدد من القضايا الإقليمية وللتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل، مبرزًا أن وجهات نظر الطرفين بخصوص هذه القضايا متطابقة جدًا.// انتهى //21:29ت م0099