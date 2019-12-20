القاهرة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق نادي الاتحاد السكندري على ضيفه نادي مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد الإسكندرية ضمن الأسبوع التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد الاتحاد بهذا الانتصار إلى 20 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.وفي مباراة أخرى تعادل فريق نادي مصر للمقاصة مع ضيفه طنطا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ليرتفع رصيد نادي طنطا بهذا التعادل إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، ورصيد مصر للمقاصة إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر.كما فاز فريق نادي الإنتاج الحربي على مضيفه أسوان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد "أسوان"، ليرتفع رصيد الإنتاج الحربي بهذا الفوز إلى 14 نقطة ليحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد أسوان عند 5 نقاط في المركز الأخير.وتغلب فريق نادي المقاولون العرب على مضيفه حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد "المكس" ليرتفع رصيد المقاولون إلى 19 نقطة يحتل بها المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط بالمركز التاسع.// انتهى //21:36ت م0100