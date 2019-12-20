مكة المكرمة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع بلدية المعابدة الفرعية "أمس" فعالية رسم جدارية فنية تشكيلية بحديقة العدل بمكة المكرمة، بمناسبة ملتقى مكة الثقافي بعنوان كيف نكون قدوة بلغة القرآن الكريم، وتزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، حيث شارك في الفعالية أكثر من ٢٠ فناناً وفنانة وقد ابدعوا في تنفيذ أعمال فنية مميزة خلال ٨ ساعات عمل متواصلة .وشارك في تنفيذ الفعالية كلاً من ادارة الأنسة والتجميل وذلك بتهيئة ودهان الجدارية، وإدارة الإنارة بتوفير الإضاءة وادارة العلاقات العامة والإعلام لتوثيق الحدث.من جهة أُخرى نظمت بلدية المعابدة الفرعية و مركز حي المعابدة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة حفل لتكريم عمال النظافة وتوزيع كسوة الشتاء عليهم.// انتهى //.22:09ت م0110