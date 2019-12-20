جدة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسقدمت الإدارة العامة لتعليم جدة وضمن مشاركاتها في فعاليات معرض الكتاب الدولي الخامس عبر ركن "مقهى المعرفة" أكثر من 20 ندوة متخصصة ومتنوعة في العديد من الجوانب التعليمية والتربوية والعلمية بمشاركات قيادات تربوية تعليمية متخصصة شهدت اقبالاً كبيراً من زوار المعرض والمهتمين بالشأن الثقافي .ويعتبر "مقهى المعرفة " للعام الثاني على التوالي تشارك به تعليم جدة خلال فعاليات المعرض ، ويتم خلاله استضافة نخبة من الضيوف والقيادات التعليمية والتربوية المتخصصين ، إضافة الى تقديم العديد من الأركان التفاعلية ومنها ولأول مرة الكتابة باللغة الصينية ، والكتابة بلغة برايل لفقيدي البصر ، والطباعة ثلاثية الابعاد ، و"الفيزياء في حياتنا" ، وغيرها من المشاركات ، إضافة الى تقديم 5 دورات تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية والمونتاج ، والطباعة على آلة برايل وغيرها .كما لاقى جناح الإدارة العامة لتعليم جدة المشارك في في معرض جدة الدولي للكتاب اهتمام الزوار، الذين وجدوا فيه منصة ثقافية تبرز منجزات ومخرجات التعليم وإلى جانب فعاليات ثقافية مصاحبة للمهتمين بالشأن الثقافي والتعليمي، مع تسليط الضوء على مشروعات إدارة تعليم المحافظة، وما حققه منسوبوه ومنسوباته من إنجازات تربوية وتعليمية وعلمية.يذكر أن مشاركة تعليم جدة تميزت بإقامة العروض المسرحية التربوية الهادفة والندوات التثقيفية المنوعة والأمسيات الشعرية التي تقدم على مسرح المعرض ، كما عزز جناح تعليم جدة المشاركات التفاعلية مع الجمهور ومن أهمها ركن "جدة تقرأ" وأركان أخرى تهتم بالقراءة والمعرفة والعلوم ، وركن تفاعلي آخر بقسم النساء يُعنى بالمرأة والطفل يدعم وينمي ملكة القراءة لدى الأطفال وفق الأساليب التربوية والتعليمية الجاذبة كما يقدم الجناح التفاعلي للمرأة الاستشارات اللازمة نحو اختيار الكتب المناسبة لاهتماماتها ولمختلف الأعمار .//إنتهى//22:09ت م0111