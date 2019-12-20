الرباط 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسانطلقت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الثامنة لقمة الطلبة والشباب الأفارقة، التي ينظمها على مدى ثلاثة أيام اتحاد طلبة عموم أفريقيا، بالشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومشاركة عدد من وزراء الخارجية الأفارقة، ومسؤولين رفيعي المستوى في القطاع الجامعي، واتحادات الطلبة من 52 دولة.وتعد هذه القمة أكبر تجمع طلابي في أفريقيا، وتنعقد سنويًا في بلدان القارة السمراء ليتمكن الطلبة الأفارقة من مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الشباب الأفريقي خاصة على مستوى التكوين والتأهيل والبحث عن فرص العمل.وخلال الجلسة الافتتاحية شدد المتداخلون على أهمية تمكين الطلبة الأفارقة من التكوين الجيد وفتح الجامعات والمعاهد العليا في شتى التخصصات أمامهم لتمكينهم من تأهيل قدراتهم، وتوفير فرص العمل لهم للإسهام في تنمية بلدانهم.كما أكدوا على ضرورة تأهيل العنصر البشري من خلال وضع التكوين في صلب علاقات التعاون الأفريقية، وتوفير المنح الضرورية لمن هم في حاجة اليها.// انتهى //22:16ت م0113