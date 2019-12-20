غزة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مهاجمته للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز، اتجاه المشاركين في مسيرات العودة السلمية، شرق قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة 30 فلسطينيًا بينهم ثمانية أصيبوا بالرصاص الحي.// انتهى //22:16ت م0114