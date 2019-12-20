الدرعية 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واستواصلت منافسات مهرجان الدرعية للفروسية في يومها الخامس حيث شهدت الجولات تنافساً كبيراً بين المشاركين في مختلف الفئات لاعتلاء المنصات والحصول على النقاط المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم.وتوّج معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك، الفارس السعودي ناصر الشواف بعد أن حقق المركز الأول في الشوط الرابع – الفئة الكبرى – المؤهل لبطولة العالم والمكون من جولتين اتسمتا بالحماس والتنافس متفوقا بفارق أربعة أجزاء من الثانية أمام الفارس الإماراتي محمد الكميتي الذي جاء في المركز الثاني، وحلّ في المركز الثالث الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي.وكانت المنافسات قد افتُتحت بالشوط الأول – فئة الناشئين والشباب – الذي شهد انتزاع الفارس الإماراتي عيسى العويس المركز الأول بعد منافسة شديدة مع الفارس السعودي وليد الغامدي الذي حلّ ثانياً، ومواطنه الفارس عبدالله المعزمي الذي جاء في المركز الثالث.وتلاه الشوط الثاني – الفئة الصغرى – الذي حقق به الفارس السعودي ناصر البقمي المركز الأول. وحلّ الفارس الإماراتي موفي الكربي في المركز الثاني، فيما استمر الفارس السعودي بدر الفرد بالحصول على نتائج جيدة بتحقيقه المركز الثالث.واستطاع في الشوط الثالث – الفئة المتوسطة – الفارس المصري محمد طلعت الفوز بالمركز الأول وجاء في مركز الوصافة الفارس السعودي فهد الغامدي، فيما حلّ الفارس السعودي محمد المالكي في المركز الثالث.وتختتم منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي يعد أحد الفعاليات الرياضية العالمية ضمن موسم الدرعية وتستضيفه مزرعة الدهامي يوم غد السبت حيث سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أعلى النقاط.// انتهى //22:35ت م0115