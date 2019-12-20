الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسدشنت مؤسسة التراث الخيرية معرض "مسيرة مظفرة ومستقبل مشرق" الذي نظمه مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بجامعة الملك سعود، وذلك في المدة ما بين 10-11 ديسمبر 2019م، والذي افتتحه مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، بحضور المشرف على المركز صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود.جاء المعرض الذي أُقيم في بهو مكتبة الملك سلمان المركزية احتفالاً بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-.وشاركت مؤسسة التراث الخيرية بمعرض مصور عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تضمن عدداً من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين، منذ صباه الباكر، فظه الله، وإنجازاته في المواقع المختلفة، إضافة إلى قبوله جائزة الإنجاز مدى الحياة فرع جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني، وذلك على جهوده في الحفاظ على التراث الوطني.عرضت المؤسسة كتاب خادم الحرمين الشريفين وجائزة الإنجاز مدى الحياة، الذي أصدرته بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في أثناء تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آنذاك عام 2012م، وقد كُرمت مؤسسة التراث الخيرية على مشاركتها في معرض "مسيرة مظفرة ومستقبل مشرق" بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،حفظه الله، وذلك من قبل مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.وتحرص مؤسسة التراث الخيرية على المشاركة في كل ما له صلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وذلك لما لديها من معلومات وصور قيمة له حفظه الله، كما أصدرت المؤسسة كتاب "سلمان" وهو أحد سلسلة الملوك التي تصدرها المؤسسة، وقد أصدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام 2011م، وتعمل المؤسسة على إصدار كتاب سلمان الطبعة الثانية.وتسهم مؤسسة التراث الخيرية وهي مؤسسة وطنية أسسها ويرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث، وقد حصلت على الجائزة العربية الكبرى للتراث التي تمنحها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، عن فرع التعريف بالتراث ونشره عبر مختلف وسائل الاتصال العصرية والمكتوبة سنة 2012م، كما نالت التراث جائزة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري لخدمة آثار المملكة 2017م، عن فئة الرواد من علماء الآثار السعوديين، لدورها الرائد، وإسهاماتها في مجال تطوير مواقع الآثار وتأهيلها، ودورها التوعوي في مجال الآثار من خلال عدد من المعارض والأنشطة المختلفة.// انتهى //22:38ت م0116