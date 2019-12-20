الدمام 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسكرم محافظ بقيق محمد بن سعود المتحمي، أمس، عدداً من الكوادر الطبية والتمريضية والموظفين بمناسبة حصول عدد من مراكز الرعاية الصحية في قطاع بقيق على شهادة اعتماد المنشآت الصحية ( سباهي )، بحضور المدير التنفيذي لمستشفى بقيق والمراكز الصحية الدكتور راشد بن محمد البوعلي، وذلك بقاعة المناسبات بمستشفى بقيق.وشكر الدكتور البوعلي، خلال كلمته الترحيبية المتميزين على جهودهم المميزة للحصول على شهادة الاعتماد وتطبيق معاير الجودة، وحثهم على مواصلة الإنجاز والعطاء والارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى.وقد تم توزيع الدروع والشهادات التقديرية والهدايا للمتميزين، وأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى//.22:43ت م0120