الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واساقامت هيئة العمليات بالحرس الملكي محاضرة بعنوان الشبكات الإجتماعية وعصر الجماهير قدمها عضو مجلسالشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري ، بحضور معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق احمد بن صالح الحمدانوكبار قادة وضباط ومنسوبي الحرس الملكي .وتحدث الدكتور في محاضرته عن الشبكات الاجتماعية وتحولات المجتمع وجماهير وسائل الإعلام مع تغير المنصاتالإعلامية. كما تطرق الى تقسيمات الراي العام الرقمي وجماهير التواصل الاجتماعي وكيف يمكن قراءة المشهد الإعلامي في العصر الرقمي.وفي نهاية المحاضرة كانت هناك مداخلات حاور المشاركون الضيف في قضايا التقنية والتربيةوالأمن الوطني، بعد ذلك كرمت رئاسة الحرس الملكي الدكتور الشهري.// انتهى //22:44ت م0121