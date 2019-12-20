صفوى 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسعقدت جمعية الصفا الخيرية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الاول، جمعيتها العمومية العادية، بحضور مسؤول الجمعيات الخيرية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «فرع القطيف» ناصر العلي وجمع كبير من المشتركين.وأستعرض رئيس جمعية الصفا الخيرية علي العالي، في كلمته إنجازات الجمعية والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، داعياً المجتمع لمساندة الجمعية مادياً ومعنوياً وإيجاد الكفاءات التي تستطيع النهوض بها ونقلها مؤسساتياً وفق رؤية المملكة 2030م فيما يخص العمل في المؤسسات الأهلية الغير ربحية، مقدماً شكره للمشتركين والداعمين للجمعية.من جانبه قدم الأمين العام أحمد السادة عرضاً للتقرير الإداري للجمعية، ومسيرة رسوم الاشتراك خلال الـ 60 سنة الماضية وعرض قائمة بالاشتراكات لمثيلاتها من جمعيات المحافظة، وقدم المحاسب القانوني عرضاً للتقرير المالي للعامين 2017م و 2018م، وقدم عضو لجنة الاستثمار بالمجمع الطبي سعيد الصفواني عرضاً عن المجمع الطبي والخيارات المطروحة أمام اللجنة والآفاق المستقبلية.بدوره عرض عضو لجنة أجيال المهندس محمد الهاشم مشروع أجيال1 وطموحات وتطلعات اللجنة وما أسفرت عنه ورش العمل الخاصة بالمشروع، ودعت اللجنة أبناء المجتمع ممن يجد في نفسة الرغبة الانضمام إليها للعمل في المشروع.ووافق المجلس على مشروعين طُرحا للتصويت، الأول بيع أرض الجمعية الموجودة بحي الأفراح، والآخر زيادة مبلغ الاشتراك السنوي إلى 360 ريال في السنة.وفي ختام الجلسة، فُتح باب النقاش مع الحضور والاجابة عن تساؤلاتهم واقتراحاتهم.// انتهى//.23:24ت م0123