الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأجمع عدد من ملاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، على حُسن تنظيم المهرجان هذا العام، وعلى تطوُّر الأداء.وأثنى المشاركون على جهود نادي الإبل وقرار رئيس النادي بإنشاء وقف لتسبيل الفحول، إلى جانب سعادتهم بالمسمَّيات الشرفية الجديدة للجوائز.ونوه خالد بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي -مربي إبل - بحسن الاستقبال والتنظيم، مشيرًا إلى أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يتميَّز هذا العام بتنظيم جيد ومشاركات رائعة، كما أنَّ نادي الإبل نجح في إدارته للمهرجان هذا العام، وتنظيم عمليات الدخول والتسجيل والعرض على اللجان، موضِّحًا أنَّ التنظيم هذا العام تطور عن العام الماضي حيث تدارك القائمون على المهرجان الملاحظات التي كانت موجودة؛ ممَّا جعل كل الأمور سلسة وبلا أي صعوبات تُذكر.وقال الراجحي: "إضافة مسميات شرفية للجوائز هذا العام، يدخل تحت بند التطوير المستمر الذي نلاحظه عامًا بعد عام، مقدماً شكره لجميع القائمين على نادي الإبل، سواء رئيس النادي، أو أعضاء مجلس إدارته، وموظفيه على حُسن الاستقبال والتنظيم، مشيرًا إلى أنَّ جهودهم واضحة جدًّا، من خلال ما شهدناه من تطوُّر في التنظيم هذا العام.فيما أشاد مبخوت بن هدال الدويسري -مربي إبل - بقرار رئيس نادي الإبل بإنشاء وقف لتسبيل الفحول، وعده قرار ممتاز وفكرة طيبة يدعمها ويرحب بها جميع المشاركين.وقال الدويسري: "المشاركون لاحظوا التطوُّر في تنظيم النسخة الرابعة للمهرجان، التي لم يجدوا فيها أي صعوبات تُذكر، سواء في عمليات الاستقبال أو التسجيل"، مشيدًا بمستوى المشاركين الذين يستحقون الفوز في هذه المنافسات، التي تحظى بمستويات جيدة ومتقاربة.//انتهى //23:37ت م0124