واشنطن 23 ربيع الآخر1441هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، هاتفياً اليوم، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجهود الدولية المستمرة لدعم الممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام لتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية.وتشارك بومبيو المخاوف مع نظيره الألماني بشأن انتهاكات حظر الأسلحة, كما بحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق الأمريكي-الألماني حول مجموعة من التحديات العالمية.// انتهى //01:05ت م0131