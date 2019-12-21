نجامينا 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة التشادية انجامينا اليوم، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، بين تشاد وإفريقيا الوسطى، برئاسة وزيري خارجية تشاد شريف محمد زين، وإفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمو.وأفادت وزيرة الخارجية بإفريقيا الوسطى في تصريحات قبيل ذلك، أن أعمال اللجنة ستفضي إلى نتائج مثمرة، تساعد في دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، منها التجارية والاقتصادية والفنية والأمنية والعسكرية، كما ستسهم اللجنة في مجال مكافحة الإرهاب، واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.// انتهى //02:25ت م0133