نجامينا 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واستسلم الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو رسالة خطية، من السلطات العليا للاتحاد الأوروبي، تتعلق بالتعاون المشترك بين تشاد والاتحاد الأوروبي، خاصة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، ودور الطرفين في كل من مالي والنيجر.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد، أن الرسالة سلمها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تشاد، بيرتران سواري، خلال استقبال الرئيس إدريس ديبي إتنو، له اليوم.وأكد الدبلوماسي الأوروبي خلال اللقاء جاهزية الاتحاد الأوروبي لمساعدة تشاد، في مسارها التنموي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.// انتهى //02:42ت م0135