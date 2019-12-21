تونس 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واساستقطبت تونس 9 ملايين و 30 ألف سائحًا إلى حدود 20 ديسمبر 2019، ليوفروا إيرادات مالية تجاوزت 5350 مليون دينار تونسي، أي بنحو 1750 مليون دولار أمريكي.وأفاد وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن هذا الرقم سيبلغ 9 ملايين و 550 ألف سائح مع نهاية العام الجاري 2019 ، ليشكل زيادة بنحو مليون سائح عن سنة 2018 .وأضاف أن ارتفاع عدد السياح يعود بالأساس إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد، لافتًا إلى أن عدد السياح الفرنسيين كان في مقدمة السياح الأوروبيين الذين زاروا تونس، في حين كان عدد السياح الجزائريين الأكثر عددًا من السياح العرب الذين توافدوا على تونس .// انتهى //02:42ت م0136