الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرينإمام المسجد النبوي يحذر من انتكاس الفطرةإمام الحرم: كلمة التوحيد أعلى شُعب الإيمان وأثقل شيءٍ في الميزانمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية للمتضررين في مديريتي حديبو ونوجد في سقطرىالنيابة العامة تكشف عن جريمة غسل أموال لخمسة مليارات«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على محافظة الطائفمهرجان الدرعية للفروسية.. الفارس السعودي الشواف يخطف المركز الأولمعرض جدة الدولي للكتاب يستقطب 385 ألف زائراً بأكثر من 50 فعالية متنوعةضبط 4369008 مخالفين لأنظمة الإقامة والعملرئيس البرلمان العربي يرفض فتح البرازيل مكتب تجاري دبلوماسي في القدسالجنائية الدولية تفتح تحقيقاً حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينيةالرئيس الفلسطيني بعد إعلان «الجنائية» إمكانية مقاضاة إسرائيل: حققنا ما نريدفيتو روسي وصيني على تمديد تقديم مساعدات لسوريا عبر الحدودروسيا تعرب عن قلقها إزاء استقدام جنود أتراك إلى ليبيامجلس علماء باكستان: قمة كوالالمبور محاولة يائسة لتفكيك وحدة الأمةجونسون يفوز بأول تصويت على بريكست بمجلس العموم البريطانيفرنسا تغرم جوجل 150 مليون يورومراجعة للبنتاغون تخلص إلى عدم وجود تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين07:07ت م0003