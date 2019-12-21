عام / الصحف السعودية
السبت 1441/4/24 هـ الموافق 2019/12/21 م واس
الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
إمام المسجد النبوي يحذر من انتكاس الفطرة
إمام الحرم: كلمة التوحيد أعلى شُعب الإيمان وأثقل شيءٍ في الميزان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية للمتضررين في مديريتي حديبو ونوجد في سقطرى
النيابة العامة تكشف عن جريمة غسل أموال لخمسة مليارات
«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على محافظة الطائف
مهرجان الدرعية للفروسية.. الفارس السعودي الشواف يخطف المركز الأول
معرض جدة الدولي للكتاب يستقطب 385 ألف زائراً بأكثر من 50 فعالية متنوعة
ضبط 4369008 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل
رئيس البرلمان العربي يرفض فتح البرازيل مكتب تجاري دبلوماسي في القدس
الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني بعد إعلان «الجنائية» إمكانية مقاضاة إسرائيل: حققنا ما نريد
فيتو روسي وصيني على تمديد تقديم مساعدات لسوريا عبر الحدود
روسيا تعرب عن قلقها إزاء استقدام جنود أتراك إلى ليبيا
مجلس علماء باكستان: قمة كوالالمبور محاولة يائسة لتفكيك وحدة الأمة
جونسون يفوز بأول تصويت على بريكست بمجلس العموم البريطاني
فرنسا تغرم جوجل 150 مليون يورو
مراجعة للبنتاغون تخلص إلى عدم وجود تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين
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