رام الله 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.وأشارت صحف السبت إلى ترحيب دولة فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازًا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم حرب ارتكبتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية".ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جرائم ميلشيات المستوطنين المتواصلة، وإرهابهم المنظم ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها اعتداء عصابات المستوطنين على مزارع من قرية كيسان شرق بيت لحم ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح جراء إطلاق الكلاب عليه.وواكبت إعلان مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الاول من شهر أكتوبر وحتى الآن بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصابا.وتحدثت عن زلزال بقوة 6,1 درجات ضرب أفغانستان وباكستان ، كما أعلن المرصد الأمريكي لرصد الزلازل، ما دفع بالسكان للنزول إلى الشوارع في إسلام آباد وكابول، دون أن يسجل وقوع أضرار.// انتهى //11:17ت م0013