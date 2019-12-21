بيروت 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسقام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 13 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية في المدارس والمصانع.ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.//انتهى//12:40ت م0023