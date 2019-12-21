نجران 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، جميع استعداداتها لجميع الأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وهيأت السبل المناسبة لاستقبال ما يزيد على 23 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم التي ستنطلق غداً.وأوضح مدير تعليم شرورة، فهد بن صالح عقالا، أن الاستعداد للاختبارات النهائية في جميع مدارس المحافظة قد بدأ مبكراً حيث تم تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية، وكذلك للمشرفين والمشرفات في الإدارة، بمشاركة عدد 82 مشرفاً ومشرفة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من الجاهزية الكاملة لجميع مرافق المدرسة وقاعات الاختبارات والنقل المدرسي ومتابعة اكتمال أعمال اللجان والسجلات المنظمة للعمل في فترة الاختبارات بالمدارس.// انتهى //12:41ت م0024