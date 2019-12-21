طرابلس 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسعثرت الدوريات الصحراوية المشتركة وفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق والبيضاء شرق ليبيا على 5 جثث متحللة لمهاجرين غير شرعيين جنوب مدينة طبرق بنحو 180 كلم.وأوضح المكتب الإعلامي لمكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق في بيان له أنه أثناء قيام مكتب الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية المشتركة بجولة استطلاعية على المنطقة الممتدة من الشعبة إلى واحة الجغبوب، لمسافة تصل 300 كلم، تم على العثور على خمس جثث متحللة.وأشار إلى أنه تم نقل الجثث بطريقة صحيحة، بالإضافة لأوراقهم حسب القوانين لتحديد جنسياتهم وهوياتهم.// انتهى //13:56ت م0040