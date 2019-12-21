إسلام آباد 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم في مكتبه معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري .وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.// انتهى //14:00ت م0042