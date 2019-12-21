عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يلتقي وزير الشؤون الدينية الباكستاني
السبت 1441/4/24 هـ الموافق 2019/12/21 م واس
إسلام آباد 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم في مكتبه معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري .
وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.
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14:00ت م
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