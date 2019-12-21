أبوجا 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واستستضيف العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم الدورة الـ 56 العادية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " الايكواس ".ويبحث المشاركون في أعمال الدورة موضوع العملة الموحدة "إيكو" التي تستعد "الإيكواس" لأن تشرع في التداول بها بدءًا من العام 2020، لتحل بذلك محل الفرنك الأفريقي المعتمد كعملة لدى أغلب بلدانها.وينتظر أن تبحث الدورة كذلك موضوع الأمن في الساحل، وذلك بعد تعرض النيجر مؤخرًا لهجوم خلف مقتل 71 جنديًا.// انتهى //14:43ت م0044