نجران 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية بنجران، ممثلةً بالمُلتقى الإعلامي، وبالتعاون مع النادي الأدبي بالمنطقة، أمس، فعالية تعريفية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.واشتملت الفعالية على العديد من المناشط والفقرات التي تعزز اللغة العربية وأهمية التخاطب بها، ومشاركة بعض الأطفال في قراءة بعض القصص القصيرة بالفصحى، ومسابقة تلوين الأحرف وتشكيل الجُمل، إلى جانب توزيع عدد من الكتب والقصص، وتقديم الهدايا للزوار، ورسم لوحات فنية بالخط العربي، كما تأتي الفعالية ضمن برامج المُلتقى وأنشطته لهذا العام.// انتهى //14:48ت م0045