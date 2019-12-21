دبي 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واستُوّج فريق فرسان المصمك السعودي للبولو، بطلا لبطولة الحبتور الاحتفالية للبولو، التي اختتمت اليوم في ملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي، وذلك بعد أن كسب فرسان طويق السعودي بتسعة أهداف مقابل أربعة .وانتهى الشوط الأول بتقدم المصمك بهدفين مقابل هدف، وواصل المصمك تقدمه في الشوط الثاني بعد أن أضاف أربعة أهداف، وانتهى الشوط الثالث بثمانية أهداف مقابل ثلاثة، ليكسب المصمك اللقاء بنتيجة 4/9.وتوّج الشيخ حمد بن دري أحد مؤسسي لعبة البولو في الامارات، كذلك رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان ، الفائزين بلقب البطولة، حيث مثّل المصمك كلا من الأمير عبدالرحمن بن فيصل ، وحسام الزواوي ومحمد الحبتور وجوستو كوتينو ودياز البردي .وحصل فريق طويق على المركز الثاني ومثّله كلا من سلطان إدريس وهشام العلوي ومضر الزعبي ونيكولاس لسلا وتوماس بلاسس.من جهته بارك رئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان الفائزين بعد تحقيق لقب البطولة التي اعتبرها فرصة لاحتكاك اللاعبين واكتساب الخبرة وجذبهم للعبة، مشيرا إلى أن الاتحاد يسير وفق خطته الاستراتيجية في تأسيس ونشر اللعبة.وأشاد زيدان بالأداء الجيد الذي قدمته الفرق السعودية، موضحا أن الاتحاد سيسعى إلى تهيئة جميع السبل وتذليل العقبات التي تقف أمام تطور لعبة البولو في المملكة، بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة اللجنة الأولمبية العربية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.وبين زيدان ان المملكة ستستضيف بطولة العلا لبولو الصحراء ضمن موسم شتاء طنطورة 2020 في منتصف يناير المقبل بمشاركة لاعبين عالميين، مؤكدا أن هذه الاستضافة هي امتداد لاستضافات المملكة لرياضات عالمية متعددة بحضور نجوم العالم في كل لعبة.// انتهى //14:50ت م0047