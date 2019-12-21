حضرموت 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واستسلّمت وحدة غسيل الكلى بمركز الكلية الصناعية في مستشفى الشحر العام التابع لمحافظة حضرموت أمس الأول شحنة من محاليل الغسيل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتأتي هذه الشحنة ضمن المساعدات الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لمركز الكلية الصناعية والتي سيتفيد منها مرضى الفشل الكلوي من مديرية الشحر وكذا مديريات غيل باوزير، وغيل بن يمين، والديس الشرقية، والريدة الشرقية، وقصيعر.//انتهى//14:52ت م0050