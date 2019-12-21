اجتماعي / مستشفى الشحر العام يتسلّم شحنة محاليل غسيل كلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة
السبت 1441/4/24 هـ الموافق 2019/12/21 م واس
حضرموت 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس
تسلّمت وحدة غسيل الكلى بمركز الكلية الصناعية في مستشفى الشحر العام التابع لمحافظة حضرموت أمس الأول شحنة من محاليل الغسيل الكلوي مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتأتي هذه الشحنة ضمن المساعدات الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لمركز الكلية الصناعية والتي سيتفيد منها مرضى الفشل الكلوي من مديرية الشحر وكذا مديريات غيل باوزير، وغيل بن يمين، والديس الشرقية، والريدة الشرقية، وقصيعر.
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14:52ت م
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