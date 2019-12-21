لندن 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية اليوم بتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ 358 صوتا مقابل معارضة 234.ونقلت الصحف عن وزير المالية البريطاني ساجد جاويد قرار تعيين أندرو بايلي النائب السابق لمحافظ بنك إنكلترا المركزي في منصب محافظ البنك.وأشارت إلى إعلان ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص "جرائم حرب" محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.// انتهى //15:02ت م0052