المدينة المنورة 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واساختتم مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة اليوم مشاركته في معرض جدة الدولي للكتاب الذي أقيم على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة لمدة عشرة أيام.وأوضح مدير عام المركز محمد بن مصطفى النعمان أن المشاركة الرابعة في المعرض حظيت بحضور الآلاف من الزوّار من مسؤولين وباحثين وأسر ومهتمين بتاريخ المدينة المنورة.وبين النعمان أن محتويات الجناح أوجدت كثيراً من الحراك هذا العام الذي ضم العديد من الكتب التاريخية والحضارية عن المدينة المنورة والمخطوطات والصور النادرة, حيث سلط الجناح الضوء على المبادرات التي يعمل عليها المركز من أبرزها موسوعة معمار للمسجد النبوي وفهرسة المكتبات الخاصة والتاريخ الإسلامي المفتوح وإنها طيبة وأماكن مأثورة وبرنامج مهارات الباحثين في مجالي البحث العلمي وتحقيق المخطوطات.وقدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة المركز ولجميع أعضاء مجلس الإدارة على الدعم الذي يحظى به المركز، موجهاً شكره للجان العاملة والعاملين في الجناح والمنظمين في معرض جدة الدولي للكتاب، مؤكداً أن مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة سيحرص على المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والتواصل مع محبي المدينة المنورة والمهتمين بتاريخها وحضارتها بعون الله.// انتهى //16:11ت م0059