الدمام 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، لمراحل التعليم الثلاث "الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية"، حيث تستقبل قاعات المدارس يوم غد 430 ألف طالب وطالبة، من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي وطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، لأداء الاختبارات، يدرسون في 1901 مدرسة للبنين والبنات التي استعدت إداراتها مبكراً بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى وقوف مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ومساعديه إلى جانب القيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات مبكراً على خطة استعدادات اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وذلك خلال لقاءه بقيادي وقيادات تعليم المنطقة، وحثهم على ضرورة جاهزية الميدان واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات وتذليل جميع الصعوبات ووضع فرص التحسين لها، وجدولة زيارات ميدانية لتلك المدارس والرفع أولا بأول بتقارير يومية، لضمان جودة أداء الاختبارات.وجرى توجيه مكاتب التعليم بمدن ومحافظات المنطقة كافة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة في مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية والدوريات الأمنية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات وذلك للحدّ من الظواهر السلوكيّة السلبيّة والمخالفات المروريّة الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة.ولفت الباحص الانتباه إلى تطلع مدير التعليم، لكسر حاجز الخوف والرهبة من نفوس أبنائه الطلاب والطالبات خصوصاً في هذه الفترة، داعياً أولياء الأمور لتوفير الأجواء المناسبة لأبنائهم الطلاب والطالبات، والمتابعة الحثيثة والمستمرة لهم وتحفيز أبنائهم, إضافة إلى التهيئة النفسية الجيدة التي تعينهم على تحقيق النجاح والتميز في المسيرة التعليمية, مهيباً بالطلاب والطالبات إلى تنظيم أوقاتهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق وعدم السهر أو الإرهاق خلال هذه الفترة لما له من تأثير سلبي عليهم، داعياً الله لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.وأوضح أن إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة نفذت ضمن خطة تهيئة الطلاب للاختبارات في تقديم المرشد الطلابي بالمدرسة دروس إرشادية تسبق الاختبارات للتعامل الأمثل مع قلق الاختبارات والطرق المثلى للاستذكار، وتقديم الاستشارات الهاتفية عن طريق الرقم المركزي للاستشارات 0138252156 من مشاركة خلال نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية قبل الاختبارات وأثنائها، إضافة إلى تنفيذ إدارة الاشراف التربوي لـ 8 ورش عمل وذلك حرصاً على جودة تطبيق لائحة تقويم الطالب المعدلة التي بدورها استهدفت المعنيين بالتنفيذ والمتابعة من المعلمين وقائدي المدارس والمشرفين التربويين، تضمنت شرحاً لبنود اللائحة وآليات التطبيق، ووضع خطة زيارات القيادات ومديري الإدارات للمدارس أثناء الاختبارات لمتابعتها.// انتهى //16:11ت م0061