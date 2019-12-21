الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسنظمت الشركة السعودية للكهرباء، ورشة العمل التاسعة، ضمن مبادراتها بملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، وتحت مبادرة "قادة الغد بلغة القرآن"، التي انعقدت يوم الاثنين الماضي تحت عنوان "حوار بين المرشد والمرشد".يذكر أن "السعودية للكهرباء" تشارك بأربع مبادرات في ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، وهي : مبادرة "شارع الحرف العربي من (أ – ي)"، و"صناعة الأمل"، و"قادة الغد بلغة القرآن"، و "يداً بيد", فيما تُوجت في ملتقى مكة الثقافي للعام 1439هـ بالمركز الثالث بمبادرة "منازلنا عنوان السلامة"، وفي العام 1440 هـ بجائزة مكة للتميز بمبادرة "صيانة المواقيت".// انتهى //16:13ت م0062