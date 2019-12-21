جيزان 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال أكثر من 150 ألف طالب وطالبة يؤدون غداً ، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالمدارس التابعة لتعليم جازان ، حيث تشهد اختبارات هذا العام عودة طلاب المرحلة الابتدائية لأداء الاختبارات وذلك بعد صدور قرار تطوير لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أن الإدارة اتخذت عدداً من الخطوات استعداداً لانطلاق الاختبارات من خلال عقد العديد من الورش التي تستهدف منسوبي وقادة المدارس لشرح تطوير اللائحة ودليل نظم وإجراءات الاختبارات, إلى جانب قيام المشرفون التربويون والمشرفات بجولات على المدارس خلال الأسبوع الماضي للوقوف على استعدادات المدارس وتقديم الدعم لها, فيما قدمت إدارات الشؤون التعليمية عدداً من الخدمات التي تستهدف الطلاب والطالبات وأسرهم من خلال تخصيص عدد من الخطوط الهاتفية في الإشراف التربوي والاختبارات والقبول والتوجيه والإرشاد للعمل على حل جميع المعوقات النفسية والصحية والسلوكية والتقنية والإدارية التي قد تعيق الطلاب والطالبات عن أداء الاختبارات.وبين أبو هادي أن الإدارة تعمل وفق خطة تتضمن توفير جميع الخدمات للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات في بيئة مناسبة وتقديم الدعم الكامل لقيادات المدارس عبر الزيارات الميدانية للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتلبية ماتحتاجه المدارس أثناء سير الاختبارات، مضيفاً أن الإدارة ستقدم العديد من التسهيلات للجنود المرابطين الذين سيؤدون الاختبارات في مدارس التعليم وذلك عبر العديد من الإجراءات التي تضمن أداءهم للاختبارات بشكل يتناسب مع مهام عملهم وفق الجدول الزمني والمكاني المناسب لهم ، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.// انتهى //16:13ت م0063