الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسحافظ المالك عبدالله دلمخ السبيعي المركز الأول في فئة 20 لون "الوضح"، وتمسَّك ناصر فنيسان السبيعي بالمرتبة الأولى في لون "الشقح"، من نفس المسابقة للعام الثاني على التوالي.جاء ذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في الصياهد اليوم السبت النتائج النهائية، وأسماء الفائزين في فئة 20 للوني "الشقح "، و"الوضح".وجاءت أسماء الفائزين بالنتائج النهائية في فئة "الشقح" على النحو التالي:الأول: ناصر فنيسان بداح السبيعيالثاني: سعود عبدالله سعد المطيريالثالث: فارس زبار ابن درعان النفيعيالرابع: فيصل محيميد خصيوي العتيبيالخامس: مناحي شافي قاسي العجميالسادس: سعد مشعان محمد الصييفيالسابع: متعب جدعان مسلم بن شويةوضمَّت قائمة الفائزين بكأس النادي فئة "الوضح" عشرة ملاك هم:الأول: عبدالله دلمخ الحضيني السبيعيالثاني: فهيد فنيسان عكيدان السبيعيالثالث: فهد عامر فراج السبيعيالرابع : ثلاب سعيد محمد السبيعيالخامس: عبدالعزيز سعود ناصر الدوسريالسادس: طاحوس فالح دغيم المسعريالسابع: سعود عبدالله سعد المطيريالثامن: وليد زاید هجرس الذيابيالتاسع: سلطان سعود فاران بن حثلينالعاشر: مسعود فهيد علي الهاجري// انتهى //16:41ت م0066