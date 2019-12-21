الخرطوم 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، الاجتماع الثالث لمفاوضات "سد النهضة الأثيوبي"، بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، والمصري الدكتور محمد عبد العاطي، والإثيوبي سيلشي بيكيلين، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي ويستمر يومين.وقال وزير الري السوداني خلال الجلسة الافتتاحية إنه يأمل من خلال الاجتماع الوصول لنتائج حول القضايا المهمة وعدم تتضرر حقوق أطرافها والعمل بحكمة في هذا الشأن.من جانبه شدد الوزير المصري على أهمية وجود نقاش حول موضوع التشغيل وسنوات الملء وفترات الجفاف والتصحر، لافتاً إلى أن مصر تفضل الوصول إلى اتفاق شامل في كل قضايا سد النهضة وأن تكون المرجعية اتفاق المبادئ 2015.الى ذلك كشف وزير الري الإثيوبي أنهم سيبدأون في ملء السد شهر يوليو القادم مؤكداً أن بلاده ملتزمة بالعمل المتكامل سوياً مع الأطراف للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاثة واوضح أن جولة القاهرة السابقة كانت محبطة لهم.// انتهى //16:41ت م0067