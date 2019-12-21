الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (38) على كأس وزارة الحرس الوطني (الفئة الثالثة) ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكان الشوط الرئيسي هو الشوط السابع على كأس وزارة الحرس الوطني فئة ثالثة على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج جميع الدرجات عمر سنتين .وسلم معالي رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض كأس وزارة الحرس الوطني فئة ثالثة لمطلق أبو أثنين المشرف الإداري على اسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز لفوز الجواد (ولد أخيل) العائد ملكيته لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.// انتهى //17:33ت م0074