الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسينظم الاتحاد السعودي للتنس ممثلا باللجنة النسائية وبالتعاون مع معهد إعداد القادة دورة للحكام للنساء المستجدات وذلك بمقر كلية علوم الرياضة بجامعة جدة.ويحاضر في الدورة التي ستنطلق غدًا الأحد المحاضرة الحكمة الدولية المصرية هالة بدر الدين يوسف.وتُعد دورة المستجدات التي ستقام بمحافظة جدة هي الثالثة في برنامج إعداد السعوديات حيث أقيمت قبل أسبوعين دورتين مماثلة بالدمام والرياض.وقدمت عضو مجلس إدارة الاتحاد للسعودي للتنس رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد الدكتورة أسماء عبدالله اليمني الشكر لإدارة معهد إعداد القادة على إقامة هذه الدورات، ودعت الراغبات للالتحاق بدورة حكام جدة التواصل مع اللجنة على الإيميل Womentennis@tennis.gov.sa.// انتهى //17:35ت م0075