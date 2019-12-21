​مكة المكرمة 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسيستعد ٢٣،٣٢٩ طالباً وطالبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي في جميع مدارس التعليم العام، وتحفيظ القرآن الكريم، وتعليم الكبار بإدارة التعليم بمحافظة الليث غدًا، لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ.وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت جميع السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات, مبيناً أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات من قسمي الاختبارات "بنين وبنات"، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية لأكثر من ٣٠٠ مشرف تربوي ومشرفة تربوية بمكاتب التعليم في الليث، وجنوب الليث، وأضم، وربوع العين، لمتابعة سير الاختبارات، والتأكد من مراعاة الأسئلة للفروق الفردية وشموليتها للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات الفنية للاختبارات، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.وحثّ قادة وقائدات المدارس على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات تجنبًا لأي تهاون أو تقصير يؤثر سلبًا على سير العمل، وتحقيق الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات داخل القاعات من حيث الإضاءة، والتكييف المريح، والنظافة الجيدة، وتوزيع الطاولات بالشكل الملائم، بالإضافة إلى توزيع المياه الصحية على الطلاب والطالبات مجانًا، كما حثّ الطلاب والطالبات وتوعيتهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان مناسبة لحفظها بعد أداء كل اختبار.ودعا الحازمي الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق الزائد، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم، والبعد كل البعد عن رفقاء السوء.وناشد أولياء أمور الطلاب, بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وعدم تركهم بعد انتهاء فترة الاختبارات وخروجهم من مدارسهم إلا بعد التأكد من عودتهم إلى منازلهم، حرصًا على سلامتهم وحفظًاً لأوقاتهم في مثل هذه الأيام.وعلى صعيد آخر، أكد قسم التقويم والقبول "بنين - بنات" على قادة وقائدات المدارس كافة، ضرورة تسجيل جميع نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول وذلك عبر النظام المركزي "نور".من جهته أطلق قسم التوجيه والإرشاد "بنين - بنات" ممثلاً في وحدتي الخدمات الإرشادية بالليث وأضم، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين التربويين بالقسم.وشدد قسم خدمات الطلاب, على سائقي النقل المدرسي, بالتواجد مبكرًا لنقل الطلاب والطالبات والحرص على إيصالهم إلى مدارسهم قبل الفترة الأولى من الاختبار بوقت كافٍ، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من الاختبار مباشرة.كما جند قسم الخدمات العامة جميع السائقين وسيارات النقل لتنفيذ خطة الجولات والزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لتفقد سير الاختبارات في المدارس، وتقديم الدعم اللازم لهم، ومتابعة جودة التنفيذ.// انتهى //17:36ت م0076