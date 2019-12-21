الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسواصلت الجمارك السعودية عقد اللقاءات التعريفية بمبادراتها وبرامجها نحو تيسير التجارة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث استضافت غرفة حفر الباطن مدير جمرك الرقعي علي الحمامة، وذلك في لقاءٍ تعريفي تُسلط الجمارك من خلاله الضوء على تلك المبادرات والبرامج، حيث تستهدف من هذا اللقاء قطاع الأعمال والمهتمين في مجالات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي.واستعرض مدير جمرك الرقعي خلال اللقاء استراتيجية الجمارك السعودية وما تضمنتها من مبادرات لتيسير التجارة، مبينًا تجربة الجمارك في برنامج الفسح خلال 24 ساعة وأثرها الإيجابي على بيئة قطاع الأعمال وما حققته هذه التجربة من نتائج إيجابية، حيث أكد أنها أسهمت في تقليص فترة الفسح الجمركي إلى أقل من 24 ساعة.كما تضمنت محاور اللقاء إيضاح أهمية ميزة "التقديم المسبق" للبيانات ودورها الكبير في سرعة ومرونة إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات الواردة، وإسهامها في تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات، وشملت المحاور التعريف بالنافذة الواحدة "منصة فسح" والدور الذي تقوم به نحو تنظيم عمليتي الاستيراد والتصدير، والخدمات التي تُقدمها المنصة لجميع عملاء الجمارك السعودية والتي تشمل أكثر من 145 خدمة.وشملت المحاور الخدمات التي تُقدمها مناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير، والعمليات الجديدة التي سُمح بها في داخلها حيث أوضح مدير جمرك الرقعي خلال اللقاء أن هذه الخدمات تُمثل عوامل داعمة لجذب الاستثمار، وانطلاقة نحو تمكين وتحفيز القطاع الخاص، كما تطرق اللقاء إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يوفر العديد من مزايا تيسير التجارة للأعضاء المنضمين فيه.يُذكر أنه سيُقام خلال الأسبوع القادم لقاء مماثل في غرفة القريات وذلك بتاريخ 23 ديسمبر فيما سيُقام لقاء آخر في غرفة المدينة المنوّرة بتاريخ 24 ديسمبر، يأتي ذلك سعيًا من الجمارك السعودية للوصول إلى جميع عملائها في مختلف المناطق والمحافظات والتعريف بمبادراتها وبرامجها وما تعمل عليه نحو تطوير إجراءات الفسح.// انتهى //18:06ت م0077