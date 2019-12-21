الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسنظّمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" برنامجاً تثقيفياً حول مستقبل الصناعة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها لطلاب وطالبات مدارس المنطقة الشرقية من سن 6 أعوام وحتى 14 عاماً، وذلك بمركز "مدن تِك" على بحيرة "مدن" بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة في نشر ثقافة البرمجة والصناعة الرقمية.وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ"مدن" بندر الطعيمي، أن "مدن" حريصة على تعزيز دورها الاجتماعي بجانب مهامها في تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن مشروع "مدن تِك" للارتقاء بمستوى الثقافة الصناعية لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأجيال الصاعدة، باعتبارهم الثروة الحقيقية لترسيخ التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية السعودية 2030، مضيفاً أن أكثر من 20 مدرسة حكومية وأهلية شاركت في الفعاليات بإجمالي فاق 1200 طالب وطالبة.وأكد الطعيمي أن المشروع يستهدف في إطار استراتيجية "مدن" للمسؤولية الاجتماعية، تطوير برامج تثقيفية، وإقامة ورش تدريبية من أجل توسيع مدارك الطلاب والطالبات, وكذلك أولياء الأمور حول التقنيات الحديثة المرتبطة بالصناعة، مما يساعدهم على التخطيط الجيد للمستقبل من خلال تعريفهم بتقنيات ومفاهيم وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة واحتياج الاقتصاد العالمي في المستقبل.وأشار إلى أن البرنامج تضمّن عرضاً تعريفياً حول الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والإلكترونيات، وأيضاً قاطعات الليزر ثنائية الأبعاد، إضافة إلى معارض خاصة بمشروعات تقنية صُنعت في المملكة بأيدي خبراء، ومنتجات يدوية من المدارس.يذكر أن "بحيرة مدن" تُعد أكبر بحيرة صناعية مُطورة في المملكة، وهي عبارة عن مياه متجددة تُعالج بطريقة صديقة للبيئة داخل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 400 ألف م²، تُمثّل مساحة البحيرة منها 210 آلاف م² بنسبة 52 %.ويتضمن مشروع البحيرة مسطحات خضراء و 760 نخلة تم توزيعها على أنحاء البحيرة، وكذلك ممرات مشاة بطول 4 كم، وممشى صحي بطول 10 كم، بالإضافة إلى نوافير ومتنزه لخدمة زوار البحيرة.وتقع المدينة الصناعية الثانية بالدمام، على مساحة 25 مليون م² مطوّرة بالكامل، وتضم 1050 مصنعاً محلياً وعالمياً بين منتج وقائم وتحت التأسيس والإنشاء، كما تشمل صناعات عديدة ومتنوعة منها : المعادن اللافلزية ومواد البناء، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المواد المطاطية والبلاستيكية، وكذلك صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والملابس والمنسوجات والجلود، إضافة إلى الصناعات الطبية. وتتميز المدينة بقربها من مطار الملك فهد الدولي على بعد 55كم، ومحطة قطار الدمام على مسافة 32 كم، و40 كم عن ميناء الملك عبد العزيز.وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.// انتهى //19:58ت م0084