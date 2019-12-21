الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واستواصلت الجوائز المُحفِّزة التي خصصت للجمهور في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، في إطار تشجيع محبي الإبل على الحضور، والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة للمهرجان.وفاز بجائزة "نجم المدرج" لسابع أيام المهرجان اليوم السبت الطفل "محمد"، الذي لم يتجاوز ربيعه التاسع، كأصغر الفائزين الخمسة سنًّا لهذا اليوم، حيث عبَّر "محمد" الذي حضر بصحبة والده لمشاهدة جمال الإبل، وتشجيع الملاك المشاركين في المهرجان عن سعادته بعد الفوز بالجائزة جهاز جوال التي تسلمها على الفور من إدارة النادي بالمكان المخصص في ميدان المهرجان.من جهته أشاد والد "محمد" بتنوع فقرات وفعاليات المهرجان المخصصة للجمهور، وبيَّن في الوقت ذاته أنَّ مثل هذه الفعاليات والجوائز تُعد نوعًا من أنواع التحفيز، ودعمًا لتشجيع الحضور، ، مشيرا إلى أن المهرجان في تطور مستمر، وكل عام تكون هناك تطورات مختلفة عن الأعوام السابقة.ويأتي اختيار الفائز بجائزة "نجم المدرج" عن طريق كاميرا البث التلفزيوني المباشر، وهو ما يُعرف بـ"صيد الكاميرا"، حيث تختار من بين الجماهير الحاضرة في المدرج الأكثر تفاعلاً وتشجيعًا.// انتهى //20:31ت م0086