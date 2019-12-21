الرياض 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واستوج لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع زياد الشعلان بالميدالية البرونزية لوزن 51 كغم في بطولة آسيا للمواي تاي التي انطلقت منافستها في الـ17 من شهر ديسمبر واحتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي.وتوِج أيضا اللاعب محمد القحطاني بالميدالية البرونزية لوزن 86 كغم، وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 25 دولة.// انتهى //20:32ت م0088