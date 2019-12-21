مدريد 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسضيق فريق إشبيلية الخناق على فريقي الصدارة برشلونة وريال مدريد بفوزه على مضيفه ريال مايوركا بهدفين دون رد اليوم في المرحلة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.ورفع النادي الأندلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين عن صاحبي الصدارة بالتساوي، بانتظار لقاء برشلونة في وقت لاحق اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس، فيما يستضيف ريال مدريد غدا أتلتيك بلباو.// انتهى //20:33ت م0089