القاهرة 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم بنظيره المغربي ناصر بوريطة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.وأوضح المتحدث باسم الراسة المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح اليوم، أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الشأن الليبي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بُغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، واستعراض سُبل الدفع قُدماً بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة.وأشار إلى أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، حيث أكد الوزير شُكري على اهتمام مصر بدفع مسار التعاون الثنائي مع الشقيقة المغرب على ضوء ما يتمتع به البلدان من علاقات أخوية وروابط راسخة.// انتهى //20:57ت م0094